Visite guidée et commentée de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne, Chapelle-ermitage Sainte-Anne, Montholon

Informations pratiques

Visite guidée et commentée de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne 19 et 20 septembre Chapelle-ermitage Sainte-Anne Yonne

Vente sur place du nouveau livret de la Chapelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne, d’une présentation de son cadran solaire analemmatique et d’une exposition de tableaux et photos dans la chambre de l’ermite.

Chapelle-ermitage Sainte-Anne 77 rue de la Motte, 89110 Montholon Montholon 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 59 64 35 19 https://www.chapelle-ermitage-aillant.fr Profitez d’une visite guidée et commentée de la chapelle-ermitage dont les origines datent du IXe siècle. Une nef dédiée à Notre-Dame de Lorette fut adjointe au XVIIe siècle à l’ancienne nef Saint-Anne, devenue trop petite.

Un ermite fut présent dans cette chapelle jusqu’en 1865. Possibilité de stationnement à proximité.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite de la chapelle-ermitage Sainte-Anne, d’une présentation de son cadran solaire analemmatique et d’une exposition de tableaux…

© Association de sauvegarde de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne