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Visite guidée et commentée de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne, Chapelle-ermitage Sainte-Anne, Montholon

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle-ermitage Sainte-Anne · Montholon

Visite guidée et commentée de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne, Chapelle-ermitage Sainte-Anne, Montholon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle-ermitage Sainte-Anne
Adresse
77 rue de la Motte, 89110 Montholon
Ville
89110 Montholon
Département
Yonne
Tarif
Vente sur place du nouveau livret de la Chapelle

Visite guidée et commentée de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne 19 et 20 septembre Chapelle-ermitage Sainte-Anne Yonne

Vente sur place du nouveau livret de la Chapelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne, d’une présentation de son cadran solaire analemmatique et d’une exposition de tableaux et photos dans la chambre de l’ermite.

Chapelle-ermitage Sainte-Anne 77 rue de la Motte, 89110 Montholon Montholon 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 59 64 35 19 https://www.chapelle-ermitage-aillant.fr Profitez d’une visite guidée et commentée de la chapelle-ermitage dont les origines datent du IXe siècle. Une nef dédiée à Notre-Dame de Lorette fut adjointe au XVIIe siècle à l’ancienne nef Saint-Anne, devenue trop petite.
Un ermite fut présent dans cette chapelle jusqu’en 1865. Possibilité de stationnement à proximité.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite de la chapelle-ermitage Sainte-Anne, d’une présentation de son cadran solaire analemmatique et d’une exposition de tableaux…

© Association de sauvegarde de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne

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