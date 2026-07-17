Visite guidée et commentée de Villiers-sous-Grez, Église Saint-Etienne, Villiers-sous-Grez

Informations pratiques

Visite guidée et commentée de Villiers-sous-Grez 19 et 20 septembre Église Saint-Etienne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir l’histoire du bâti et de la vie locale au travers des siècles de notre commune.

Village au coeur de la forêt de Fontainebleau, la déambulation débutera au pied de l’église classée au monument historique.

Laissez vous guider par notre guide villaronne et historienne locale.

Visite gratuite ouverte à tous.

Église Saint-Etienne Rue de Larchant, 77760 Villiers-sous-Grez, France Villiers-sous-Grez 77760 Seine-et-Marne Île-de-France https://hpvilliers-sous-grez.fr https://hpvilliers-sous-grez.fr Au XIIIe siècle, l’église se compose d’une nef à trois travées prolongée par un chœur de deux travées à chevet plat. Le chœur est flanqué d’une tourelle d’escalier pour accéder aux combles. Au XVe siècle, un clocher est ajouté sur le côté nord, dont la base abrite une chapelle seigneuriale. A l’époque classique, installation de l’autel majeur et de son retable contre le chevet ; ajout d’une cuve baptismale à l’entrée. Le beffroi est refait ou restauré en 1716. Au XIXe siècle, réfection des sols, surélévation de la première travée du chœur. Un porche est rapporté en avant de la façade.

Visite commentée

©René FLEUREAU