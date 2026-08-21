Visite guidée et concert à l’église Saint-Didier, Église Saint-Didier, Clermont-en-Argonne

Informations pratiques

Visite guidée et concert à l’église Saint-Didier 19 et 20 septembre Église Saint-Didier Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Samedi 19 septembre : Visite guidée de l’église Saint-Didier à Clermont-en-Argonne par Hubert Philippe.

Dimanche 20 septembre : Orgue et clarinette par Joseph Recchia et Edouard François.

Église Saint-Didier 20 Rue Casimir Bonjour, 55120 Clermont-en-Argonne Clermont-en-Argonne 55120 Clermont-en-Argonne Meuse Grand Est 03 29 87 41 15 http://www.clermont-en-argonne.fr/ L’église a été bâtie à partir de 1530 et appartient principalement au gothique flamboyant. Elle remplace une ancienne église du XIVe siècle. La ville de Clermont-en-Argonne et son église ont été incendiées par les Allemands le 5 septembre 1914 qui fut ainsi partiellement détruite. Il faudra une vingtaine d’années pour la reconstruire. L’église a été classée au titre des Monuments historiques le 9 septembre 1908.

On peut y admirer des vitraux de Jean-Jacques Gruber datant d’entre 1936 et 1938, un ensemble de six statues, dont la « Sainte Femme au Bonnet », de Ligier Richier, un ensemble qui était à la chapelle Sainte-Anne et qui a été descendu dans l’église en 1999 par mesure de protection. On peut également y trouver dans la chapelle ouverte avant 1535 par Claude de la Vallée, le « Miroir de la Mort », un rare monument funéraire classé Monument historique.

Samedi 19/09: Visite guidée de l’église Saint Didier à Clermont-en-Argonne par Hubert Philippe.