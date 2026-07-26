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AGENDA · La Bastide-Clairence

Visite guidée et dansée du village La Bastide-Clairence

mardi 25 août 2026 · La Bastide-Clairence

Visite guidée et dansée du village La Bastide-Clairence

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place des Arceaux
Ville
64240 La Bastide-Clairence
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

La Bastide-Clairence

Visite guidée et dansée du village

Place des Arceaux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Visite du village accompagnée par des chants et des danses et organisée par le groupe Esperantza avec Mendixola.   .

Place des Arceaux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05  esperantza@wanadoo.fr

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English : Visite guidée et dansée du village

L’événement Visite guidée et dansée du village La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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