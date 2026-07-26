Visite guidée et dansée du village La Bastide-Clairence
mardi 25 août 2026 · La Bastide-Clairence
Informations pratiques
La Bastide-Clairence
Visite guidée et dansée du village
Place des Arceaux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Visite du village accompagnée par des chants et des danses et organisée par le groupe Esperantza avec Mendixola. .
Place des Arceaux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 esperantza@wanadoo.fr
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English : Visite guidée et dansée du village
L’événement Visite guidée et dansée du village La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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