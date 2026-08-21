Visite guidée et fabrication de pain à l’ancienne, Moulin de Lançay, Questembert

Informations pratiques

Visite guidée et fabrication de pain à l’ancienne 19 et 20 septembre Moulin de Lançay Morbihan

Tarif normal : à partir de 5 € par personne .

* Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

* Gratuit pour les personnes en difficulté financière, afin de permettre à chacun d’accéder au patrimoine et à la culture.

* Tarifs de groupe : sur demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La visite du Moulin de Lançay vous invite à découvrir un moulin à eau en parfait état de fonctionnement et à comprendre le rôle essentiel qu’il a joué dans la vie rurale pendant plusieurs siècles.

Au fil du parcours, vous découvrirez le fonctionnement de la roue hydraulique, le cheminement de l’eau jusqu’au mécanisme du moulin, les engrenages en bois, les meules, ainsi que les différentes étapes de la fabrication de la farine. La grande roue à eau sera mise en mouvement, permettant de mieux comprendre le fonctionnement du moulin.

La visite est également l’occasion d’évoquer l’histoire du moulin, son architecture, sa restauration et son importance dans le patrimoine local. Les extérieurs offrent un cadre naturel propice à la découverte de la vallée de l’Arz.

Pendant la visite, une boulangère préparera du pain dans le four à bois traditionnel. À l’issue de la démonstration, les visiteurs auront la possibilité d’acheter du pain cuit sur place.

Adaptée aux groupes, aux familles et aux scolaires, cette visite allie patrimoine, histoire, savoir-faire et convivialité.

Moulin de Lançay moulin de Lançay 56230 Questembert Questembert 56230 Morbihan Bretagne +33676660391 Le moulin de Lançay est l’un des plus beaux moulins à eau du Morbihan. Situé dans un vallon préservé de la vallée de l’Arz, il existe depuis la fin du XIVᵉ siècle. Reconstruit en 1781, il a su évoluer au fil des siècles tout en conservant ses mécanismes traditionnels de meunerie.

Inscrit aux Monuments historiques depuis 2003, il a été entièrement restauré et remis en fonctionnement. Les visiteurs peuvent découvrir sa grande roue à augets, le système hydraulique, les meules, les machines de mouture et de tamisage de la farine, témoins de plusieurs siècles d’évolution des technique Aujourd’hui, le moulin est animé par une association qui propose des visites guidées, des ateliers autour du métier de meunier et du pain, ainsi que des animations pour petits et grands. C’est un lieu vivant où patrimoine, nature et savoir-faire se rencontrent

Nous assurons des visites programmées lors des journées du patrimoine. Pas de visites individuelles uniquement les groupes programmés (nous manquons de bénévoles et la visite dure environ 1 h et demi). Le domaine et l’extérieur du moulin sont ouverts au public.

– Une deuxième activité est celle de l’accueil des scolaires sur une journée avec fabrication du pain.

– Fabrication du pain : Sur le lieu le fournil face au moulin : 3 personnes fabriquent du pain le mardi, mercredi et vendredi, la farine est bio écrasée sur meule de pierre achetée dans 2 moulins aux alentours. Nous n’écrasons pas la farine au moulin. Le pain est pétri à la main au levain et cuit au feu de bois. Il est distribué au marché de Questembert le lundi matin et au magasin de producteurs la Halle Terre Native (Questembert)

Vanessa propose des journées fabrication du pain en passant par la plateforme Weecandoo uniquement Le Moulin de Lançay est situé dans un environnement naturel préservé, à proximité de Questembert, dans le Morbihan.

* À 8 km du centre-ville de Questembert.

* À 4 km de la gare SNCF de Questembert, desservie par les TER Bretagne.

* À environ 90 km de Nantes (1 h 10 à 1 h 15 de route).

* À environ 90 km de Rennes (1 h 15 à 1 h 20 de route).

* Parking gratuit sur place, accessible aux voitures et aux autocars, facilitant l’accueil des groupes.

Le moulin dispose d’un parking, accessible aux voitures et aux autocars, facilitant l’accueil des groupes.

Découverte d’un moulin à eau en parfait état de fonctionnement

Abrial Mangala