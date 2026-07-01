Visite guidée : Eu en extérieur, Bureau d’accueil touristique, Eu

Informations pratiques

Visite guidée : Eu en extérieur Samedi 19 septembre, 10h30 Bureau d’accueil touristique Seine-Maritime

Durée 1h30, RDV stèle de Guillaume le Conquérant, 30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À Eu, le patrimoine est partout…

Le début de la visite s’effectuera à la stèle Guillaume le Conquérant et Mathilde de Flandres, au centre-ville. Nous emprunterons alors le Passage Robert de Saint-Léger pour nous diriger vers :

Les extérieurs

– de La Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole (Le Point de vue derrière la Collégiale)

– du château d’Eu, en passant par ses jardins à la française, son parc et la statue du duc Ferdinand d’Orléans

– de l’Hôtel-Dieu

– dela chapelle du collège des Jésuites

Enfin, nous évoquerons la Bresle (fleuve qui a constitué une limite historique importante dès le Xe siècle)

Bureau d’accueil touristique Place Guillaume le Conquérant, 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 02.35.86.05.69 https://www.destination-letreport-mers.fr/ [{« type »: « email », « value »: « info@destination-letreportmers.fr »}] À Eu, le patrimoine est partout ! La ville, outre son château, recèle un nombre important de monuments qui font d’elle une des plus importantes en terme de patrimoine bâti de Normandie après Rouen. De la Collégiale Notre Dame et St Laurent O’Toole (12ème/13ème s.), à la Chapelle du Collège des Jésuites (17ème s.), en passant par les rues historiques et fleuries aux jolies demeures, une promenade historique vous permet de découvrir son évolution du 12ème au 19ème siècle. Parkings : place isabelle d’Orléans et place Saint Laurent O’Toole.

À Eu, le patrimoine est partout…

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