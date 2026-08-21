Visite guidée, exposition de vieux outils et d’anciens tracteurs, bal trad au moulin de la Presle, Moulin de la Presle, Planchez

Informations pratiques

Visite guidée, exposition de vieux outils et d’anciens tracteurs, bal trad au moulin de la Presle Dimanche 20 septembre, 14h30 Moulin de la Presle Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du moulin de la Presle et découvrez une exposition d’ustensiles et d’objets traditionnels morvandiaux anciens, une magnifique exposition de vieux tracteurs par l’association Tractomanie Morvan Bazois. Un concert de musique traditionnelle sera proposé sous un barnum, ainsi qu’une dégustation de grapiaux et une buvette. Exceptionnellement, un ancien boulanger vendra sa production de pains au levain cuits au feu de bois.

Moulin de la Presle Chemin du Moulin de la Presle, 58230 Planchez Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du moulin de la Presle et découvrez une exposition d’ustensiles et d’objets traditionnels morvandiaux anciens, une de…

© Chantal Martin