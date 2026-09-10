Visite guidée exposition immersive Nuragica, Musée de l’Alta Rocca, Levie

Informations pratiques

Visite guidée exposition immersive Nuragica Samedi 19 septembre, 14h30 Musée de l’Alta Rocca Corse-du-Sud

Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée de l’exposition immersive Nuragica.

Samedi 19 septembre 2026 à 14h30.

Uniquement sur réservation (nombre limité).

Réservation auprès de l’accueil du musée au 0495780073 ou par mail : anghjula.pompa@isula.corsica.

Musée de l’Alta Rocca Quartier Pratu, 20170 Levie, France Levie 20170 Corse-du-Sud Corse +33495780073 https://www.isula.corsica/patrimoine/Musee-de-l-Alta-Rocca_a72.html [{« type »: « phone », « value »: « 0495780073 »}, {« type »: « email », « value »: « anghjula.pompa@isula.corsica »}] [{« link »: « mailto:anghjula.pompa@isula.corsica »}] Antique terre des seigneurs, pays de forêts et de torrents, l’Alta Rocca est le cœur historique et la perle sauvage du sud de la Corse. Écrin de nature coincé entre les hauts plateaux d’estive du Cuscionu, les aiguilles de Bavedda, le massif de l’Uspedali et les montagnes de Cagna, elle est riche de particularismes et fière de son identité. Implanté au centre du village de Livia (Levie), le musée de l’Alta Rocca permet aux visiteurs et aux scolaires de découvrir les caractères géologiques, historiques et culturels de la microrégion, à travers une galerie présentant les vestiges issus de fouilles archéologiques et des expositions consacrées aux ressources du territoire et à l’art contemporain.

Visite guidée de l’exposition immersive Nuragica.

©collectivitédecorse