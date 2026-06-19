Visite guidée Exposition temporaire Ctrl + Alt + Art Peindre le jeu vidéo Musée des Beaux-Arts de Dole Dole
Visite guidée Exposition temporaire Ctrl + Alt + Art Peindre le jeu vidéo Musée des Beaux-Arts de Dole Dole dimanche 23 août 2026.
Dole
Visite guidée Exposition temporaire Ctrl + Alt + Art Peindre le jeu vidéo
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 rue des Arènes Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Le musée vous propose de découvrir l’exposition temporaire Ctrl + Alt + Art Peindre le jeu vidéo , en compagnie d’un guide. Découvrez les secrets de création des esthétiques de jeux vidéo tels que Clair Obscur Expedition 33, Dishonored, Gris et Creaks. .
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85
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English : Visite guidée Exposition temporaire Ctrl + Alt + Art Peindre le jeu vidéo
L’événement Visite guidée Exposition temporaire Ctrl + Alt + Art Peindre le jeu vidéo Dole a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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