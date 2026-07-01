UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dieppe

Visite guidée expresso : Marines, fortunes de mer et batailles navales !, Musée de Dieppe, Dieppe

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de Dieppe · Dieppe

Visite guidée expresso : Marines, fortunes de mer et batailles navales !, Musée de Dieppe, Dieppe

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de Dieppe
Adresse
Rue des Chastes, 76200 Dieppe, France
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 30 min.

Visite guidée expresso : Marines, fortunes de mer et batailles navales ! Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée de Dieppe Seine-Maritime

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Plongez dans les histoires racontées par les peintures de marines du musée à travers une visite guidée expresse.

Durée : 30 minutes
Nombre de places limitées – Réservation recommandée au 02 35 06 61 99 ou par mail museededieppe@mairie-dieppe.fr

Musée de Dieppe Rue des Chastes, 76200 Dieppe, France Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie 33235066199 https://www.dieppe.fr/mes-activites/la-culture/le-musee [{« type »: « email », « value »: « museededieppe@mairie-dieppe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 06 61 99 »}] [{« link »: « mailto:museededieppe@mairie-dieppe.fr »}] L’édifice précédent a été construit en 1188 et détruit en 1195. 
Vers 1360 ont été construites les murailles de la ville, dont fait partie la tour nord-ouest. Une extension a été réalisée par Charles des Marets de 1435 à 1442. L’enceinte a été agrandie à partir de 1574, incluant l’ancienne église Saint-Rémi, puis vers 1625 en partie sud. 
Le château a été acheté par la ville en 1903 ; il abrite le musée, dont l’extension a été réalisée en 1984 par Georges Duval. Parking intérieur, Rampe automobile, Rue de Chastes. Places réservées aux personnes en situation de handicap à l’intérieur du site Bus : Ligne 2, 3, 14, arrêt Sévigné – Distance : 400 m Gare de Dieppe : Distance : 1,1 km
Plongez dans les histoires racontées par les peintures de marines du musée à travers une visite guidée expresse.

©Musée de Dieppe_ Jugelet, Le combat d’Agosta, huile sur toile

À voir aussi à Dieppe (Seine-Maritime)