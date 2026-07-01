Visite guidée expresso : Marines, fortunes de mer et batailles navales !, Musée de Dieppe, Dieppe

Informations pratiques

Visite guidée expresso : Marines, fortunes de mer et batailles navales ! Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée de Dieppe Seine-Maritime

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Plongez dans les histoires racontées par les peintures de marines du musée à travers une visite guidée expresse.

Durée : 30 minutes

Nombre de places limitées – Réservation recommandée au 02 35 06 61 99 ou par mail museededieppe@mairie-dieppe.fr

Musée de Dieppe Rue des Chastes, 76200 Dieppe, France Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie 33235066199 https://www.dieppe.fr/mes-activites/la-culture/le-musee [{« type »: « email », « value »: « museededieppe@mairie-dieppe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 06 61 99 »}] [{« link »: « mailto:museededieppe@mairie-dieppe.fr »}] L’édifice précédent a été construit en 1188 et détruit en 1195.

Vers 1360 ont été construites les murailles de la ville, dont fait partie la tour nord-ouest. Une extension a été réalisée par Charles des Marets de 1435 à 1442. L’enceinte a été agrandie à partir de 1574, incluant l’ancienne église Saint-Rémi, puis vers 1625 en partie sud.

Le château a été acheté par la ville en 1903 ; il abrite le musée, dont l’extension a été réalisée en 1984 par Georges Duval. Parking intérieur, Rampe automobile, Rue de Chastes. Places réservées aux personnes en situation de handicap à l’intérieur du site Bus : Ligne 2, 3, 14, arrêt Sévigné – Distance : 400 m Gare de Dieppe : Distance : 1,1 km

Plongez dans les histoires racontées par les peintures de marines du musée à travers une visite guidée expresse.

©Musée de Dieppe_ Jugelet, Le combat d’Agosta, huile sur toile