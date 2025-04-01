Visite guidée flash autour de l’œuvre de Fujiko Nakaya, Jardin des personnalités, Honfleur

Informations pratiques

Visite guidée flash autour de l’œuvre de Fujiko Nakaya 19 et 20 septembre Jardin des personnalités Calvados

Durée 30 min, départs des visites à 11h et 11h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dans le cadre de Normandie Impressionniste, découvrez lors d’une visite flash l’œuvre de Fujiko Nakaya aux Jardins des Personnalités à Honfleur. Avec Fog Tree #07031, la brume devient sculpture vivante : portée par le vent et les variations climatiques, elle transforme le paysage en une expérience sensorielle en perpétuelle évolution, en écho aux recherches de la lumière d’Eugène Boudin et de Claude Monet.

Jardin des personnalités D513 route de Trouville, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie

Dans le cadre de Normandie Impressionniste, découvrez lors d’une visite flash l’œuvre de Fujiko Nakaya aux Jardins des Personnalités à Honfleur. Avec Fog Tree #07031, la brume devient sculpture : par…

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