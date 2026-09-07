Visite guidée flash : le nouveau calvaire des marins, Sémaphore du Cap Fagnet, Fécamp
samedi 19 septembre 2026 · Sémaphore du Cap Fagnet · Fécamp
Informations pratiques
Visite guidée flash : le nouveau calvaire des marins 19 et 20 septembre Sémaphore du Cap Fagnet Seine-Maritime
Durée 30 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Visite flash (30 min) samedi 19 septembre à 17h et dimanche 20 septembre à 15h par un guide conférencier du service Archives-Patrimoine. Rdv devant le Sémaphore du Cap Fagnet.
Sémaphore du Cap Fagnet 1257 route du phare, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie
Visite flash (30 min) samedi 19 septembre à 17h et dimanche 20 septembre à 15h par un guide conférencier du service Archives-Patrimoine. Rdv devant le Sémaphore du Cap Fagnet.
© Manuel Martin
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