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Visite guidée flash : le nouveau calvaire des marins, Sémaphore du Cap Fagnet, Fécamp

samedi 19 septembre 2026 · Sémaphore du Cap Fagnet · Fécamp

Visite guidée flash : le nouveau calvaire des marins, Sémaphore du Cap Fagnet, Fécamp

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Sémaphore du Cap Fagnet
Adresse
1257 route du phare, 76400 Fécamp
Ville
76400 Fécamp
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 30 min.

Visite guidée flash : le nouveau calvaire des marins 19 et 20 septembre Sémaphore du Cap Fagnet Seine-Maritime

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite flash (30 min) samedi 19 septembre à 17h et dimanche 20 septembre à 15h par un guide conférencier du service Archives-Patrimoine. Rdv devant le Sémaphore du Cap Fagnet.

Sémaphore du Cap Fagnet 1257 route du phare, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie
Visite flash (30 min) samedi 19 septembre à 17h et dimanche 20 septembre à 15h par un guide conférencier du service Archives-Patrimoine. Rdv devant le Sémaphore du Cap Fagnet.

© Manuel Martin

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