Visite guidée Grand siècle RDV Office de Tourisme Dax

En 1660, le Roi Soleil est de passage à Dax à l’occasion de son mariage… il draine dans son sillage tous les grands du Grand Siècle et laisse derrière lui, bon nombre d’anecdotes et de souvenirs !

Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’écoute optimales, l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui n’en possèdent pas , l’Office de Tourisme en propose à la vente au prix de 1€. .

