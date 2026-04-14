Visite guidée : héritage en dialogue, savoir-faire artisanaux, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen

Visite guidée : héritage en dialogue, savoir-faire artisanaux Samedi 23 mai, 19h30, 21h00 Musée Le Secq des Tournelles Seine-Maritime

Durée 1h, RDV auprès des artisans dans nef du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Onze artisans d’arts ont été invités à dialoguer avec les collections du musée Le Secq des Tournelles et à y présenter leurs créations mariant les métiers et les matières : textile, pierres, émaux, marbre, staff, cuir, joaillerie, papier. Venez les rencontrer et découvrir les trésors de leurs métiers.

Des artisans à votre écoute

Dans le cadre d’un partenariat entre la Métropole Rouen Normandie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie (CMA)

Musée Le Secq des Tournelles Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://museelesecqdestournelles.fr https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr;https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR La collection donne à voir tout type d’objet de qualité artistique ou pittoresque réalisé en fer ou comportant du fer. Elle s’étend historiquement de l’époque gallo-romaine au XXe siècle et comporte géographiquement des pièces de toute l’Europe (Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Pays-bas, Russie), et quelques objets orientaux (pays arabes, Inde…). Des travaux d’art très élaborés (serrures de maîtrise, travaux d’orfèvre) y côtoient de beaux objets d’art populaire (enseignes, marmites). Les thèmes principaux représentés sont : les enseignes et marques de propriétés, la coutellerie, les outils de métiers, les objets de parure et de plaisir, l’équipement et le décor de l’église, de la maison ou de la porte et notamment les serrures, coffres et coffrets… Seules les armes traditionnelles ont été exclues par Le Secq des Tournelles, car déjà collectionnées par d’autres.

Onze artisans d’arts ont été invités à dialoguer avec les collections du musée Le Secq des Tournelles et à y présenter leurs créations mariant les métiers et les matières : textile, pierres, émaux, …

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