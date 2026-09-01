Visite guidée histoire de l’abbaye d’Ardenne du XIIe siècle à nos jours | Journées du Patrimoine Rue Youf du Marché Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Informations pratiques

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Visite guidée histoire de l’abbaye d’Ardenne du XIIe siècle à nos jours | Journées du Patrimoine

Rue Youf du Marché Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La troisième abbaye de Caen, site historique de la bataille de Normandie aujourd’hui restaurée, abrite l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec). Découvrez 900 ans d’une histoire riche et tumultueuse, son architecture emblématique et son lourd passé mémoriel, jusqu’à l’arrivée de l’Imec.

La troisième abbaye de Caen, site historique de la bataille de Normandie aujourd’hui restaurée, abrite l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec). Découvrez 900 ans d’une histoire riche et tumultueuse, son architecture emblématique et son lourd passé mémoriel, jusqu’à l’arrivée de l’Imec au début des années 2000. Durée 1h30. .

Rue Youf du Marché Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée histoire de l’abbaye d’Ardenne du XIIe siècle à nos jours | Journées du Patrimoine

The third Abbey of Caen, a historic site associated with the Battle of Normandy which has now been restored, is home to the Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec). Discover 900 years of a rich and tumultuous history, its iconic architecture and its weighty past, right up to the arriv…

L’événement Visite guidée histoire de l’abbaye d’Ardenne du XIIe siècle à nos jours | Journées du Patrimoine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer