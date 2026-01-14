VISITE GUIDEE HISTOIRE D’UN TERROIR CATALAN Palau-del-Vidre
VISITE GUIDEE HISTOIRE D’UN TERROIR CATALAN Palau-del-Vidre lundi 3 août 2026.
VISITE GUIDEE HISTOIRE D’UN TERROIR CATALAN
Place de la République Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03 11:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Du fleuve à la terre histoire d’un terroir catalan
Entre fleuve et vergers, partez à la découverte de Palau-del-Vidre, où histoire agricole, arts du feu et légendes se mêlent autour du mystérieux Palais du Verre .
Durée 1h30, sur réservation.
.
Place de la République Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From river to earth: the story of a Catalan terroir
Between river and orchards, discover Palau-del-Vidre, where agricultural history, the arts of fire and legends mingle around the mysterious Glass Palace .
Duration 1h30, on reservation.
L’événement VISITE GUIDEE HISTOIRE D’UN TERROIR CATALAN Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2026-01-14 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE