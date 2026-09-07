Visite guidée historique et chant grégorien, Jardin de l’abbaye de Valsaintes, Simiane-la-Rotonde

Informations pratiques

Visite guidée historique et chant grégorien Dimanche 20 septembre, 14h30 Jardin de l’abbaye de Valsaintes Alpes-de-Haute-Provence

Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite historique du site par Jean- Louis Moine suivie de chant grégorien. découverte de l’histoire du lieu, occupé depuis la préhistoire , de la création de l’abbaye.

L’Histoire de l’Abbaye de Valsaintes : Une Terre Sacrée MillénaireDès le Paléolithique, les hommes s’installent sur le promontoire en grès du Rocher de Boulinette, y établissant un sanctuaire de la fertilité dans une caverne naturelle sous l’actuelle église. À l’Antiquité, ce site niché dans la « Vallée de l’Absinthe » est dédié au dieu solaire celtique Bélénos, avant que les Romains n’y érigent un autel au dieu Mars. La fondation cistercienne naît vers 1180 lorsque Bertrand Raimbaud, seigneur de Simiane, fait don de ces terres à l’abbaye de Silvacane. Douze moines s’installent alors dans cette Vallis Sancta (Vallée Sainte), y développant l’agriculture, l’entretien des forêts et une verrerie réputée.Ravagé par la peste noire et les pilleurs, le monastère initial est abandonné en 1425. L’abbaye est reconstruite en 1668 à son emplacement actuel sur la colline, et une nouvelle église y est consacrée en 1672. Chassés par la Révolution française en 1790, les moines quittent définitivement les lieux. Vendu comme bien national, le site est transformé en exploitation agricole (les bâtiments servant d’écuries), avant d’être totalement abandonné et envahi par les ronces.Aujourd’hui, au cours de la visite guidée, les visiteurs peuvent observer un calendrier solaire archaïque gravé dans la roche et explorer l’église abbatiale totalement restaurée, véritables témoins de ce passé spirituel unique.

Jardin de l’abbaye de Valsaintes Boulinette 04150 Simiane la rotonde Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 75 94 19 https://www.valsaintes.org/ Le jardin de l’abbaye de Valsaintes est un jardin classé remarquable. Autour de l’église de l’ancienne abbaye , s’etend le jardin composé d’un jardin de roses, d’un jardin sec et d’un potager en permaculture. Visite pour les individuels et les groupes. visites libres Parking gratuit. parking bus. Restaurant et hébergement sur place.

Visite historique du site par Jean- Louis Moine suivie de chant grégorien. découverte de l’histoire du lieu, occupé depuis la préhistoire , de la création de l’abbaye.

©valsaintes