Visite guidée Hossegor vue par les artistes Soorts-Hossegor
Visite guidée Hossegor vue par les artistes Soorts-Hossegor jeudi 27 août 2026.
Soorts-Hossegor
Visite guidée Hossegor vue par les artistes
Soorts-Hossegor Landes
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27 12:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Hossegor vue par les artistes par Kevin Laussu.
Un parcours qui mettra en lumière les personnalités des Arts Landais qui ont célébré la commune dans leurs oeuvres les peintres Henri Tayan, Suzanne Labatut, Jean-Roger Sourgen, Pierre Gaston RIgaud ; le sculpteur Charles Despiau, Lucien Danglade ; le graveur Pierre Lamaison ; les musiciens Ermend Bonnal et Francis Planté.
Jeudi 27 août
10h 12h
Rendez-vous Office de Tourisme d’Hossegor
Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme d’Hossegor .
Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr
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English : Visite guidée Hossegor vue par les artistes
Hossegor as Seen by Artists, by Kevin Laussu.
L’événement Visite guidée Hossegor vue par les artistes Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Hossegor
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