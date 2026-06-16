Soorts-Hossegor

Visite guidée Hossegor vue par les artistes

Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Hossegor vue par les artistes par Kevin Laussu.

Un parcours qui mettra en lumière les personnalités des Arts Landais qui ont célébré la commune dans leurs oeuvres les peintres Henri Tayan, Suzanne Labatut, Jean-Roger Sourgen, Pierre Gaston RIgaud ; le sculpteur Charles Despiau, Lucien Danglade ; le graveur Pierre Lamaison ; les musiciens Ermend Bonnal et Francis Planté.

Jeudi 27 août

10h 12h

Rendez-vous Office de Tourisme d’Hossegor

Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme d’Hossegor .

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr

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English : Visite guidée Hossegor vue par les artistes

Hossegor as Seen by Artists, by Kevin Laussu.

L’événement Visite guidée Hossegor vue par les artistes Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Hossegor