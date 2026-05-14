Visite guidée Hôtel de ville Place Drapès Sens

Sens

Visite guidée Hôtel de ville

Place Drapès Devant l’hôtel de ville Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-27

Conçu comme un véritable temple de la République pour affirmer et promouvoir les valeurs de la Troisième République. Porté par le député-maire Lucien Cornet, le projet est lancé au tournant du siècle, avec la pose symbolique de la première pierre en 1901. Le bâtiment est élevé à l’emplacement de l’ancienne maison de Lorne, détruite pour laisser place à ce nouvel hôtel de ville. Malgré un chantier difficile et quelques incidents techniques, l’édifice est achevé et inauguré en avril 1904.

A votre tour, franchissez les portes et retournez à la Belle Epoque grâce à votre guide qui vous guidera à travers le 1er étage afin d’y découvrir, la salle des mariages, les grands salons ainsi que la fameuse rotonde.

Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Agence d’Attractivité Sens Intense.

Cette visite est susceptible d’être modifiée au dernier moment en raison d’événements exceptionnels. .

Place Drapès Devant l’hôtel de ville Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

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English : Visite guidée Hôtel de ville

L’événement Visite guidée Hôtel de ville Sens a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)