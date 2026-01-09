Visite guidée insolite, un village enfoui sous les sables

Boulevard Pierre Wiehn devant le casino Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Visite insolite théâtralisée en costume pour découvrir l’histoire de Saint-Trojan. Un voyage dans le temps pour apprendre en s’amusant.

.

Boulevard Pierre Wiehn devant le casino Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 86 aenorius@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An unusual theatrical visit in costume to discover the history of Saint-Trojan. A journey back in time to learn while having fun.

L’événement Visite guidée insolite, un village enfoui sous les sables Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes