Visite guidée insolite, un village enfoui sous les sables Saint-Trojan-les-Bains
Visite guidée insolite, un village enfoui sous les sables Saint-Trojan-les-Bains mercredi 1 juillet 2026.
Visite guidée insolite, un village enfoui sous les sables
Boulevard Pierre Wiehn devant le casino Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-08-26 11:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Visite insolite théâtralisée en costume pour découvrir l’histoire de Saint-Trojan. Un voyage dans le temps pour apprendre en s’amusant.
.
Boulevard Pierre Wiehn devant le casino Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 86 aenorius@live.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An unusual theatrical visit in costume to discover the history of Saint-Trojan. A journey back in time to learn while having fun.
L’événement Visite guidée insolite, un village enfoui sous les sables Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes