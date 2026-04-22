Visite guidée : Jacques-Émile Blanche et Offranville, Musée Jacques-Émile Blanche, Offranville

Informations pratiques

Visite guidée : Jacques-Émile Blanche et Offranville Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée Jacques-Émile Blanche Seine-Maritime

Durée 1h30, 20 pers. max, prévoir chaussures de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Accompagnés d’une guide conférencière professionnelle du Pays Dieppois, Valentine LEGER, venez (re)découvrir l’oeuvre d’un artiste peintre et écrivain amoureux d’Offranville et de ses habitants.

Au programme : visite commentée des l’exposition permanente du musée Jacques-Émile Blanche, puis à travers les rues d’Offranville, découverte des lieux de vie de l’artiste au Manoir du Tôt, au Clos Bernard, ainsi que du mémorial présent au sein de l’Église Saint-Ouen.

Musée Jacques-Émile Blanche 453 rue Louis Loucheur, 76550 Offranville Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie 02 35 85 19 58 https://www.offranville.fr/2019-05-28-11-57-57/musee-jacques-emile-blanche [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 85 19 58 »}] Musée dédié au peintre-écrivain Jacques-Émile Blanche, contemporain des impressionnistes et amoureux de la ville d’Offranville à laquelle il légua plusieurs dizaines de toiles, dessins et objets. Accès en voiture et transports en commun (bus NOMAD Ligne 501, Gare SNCF de Saint-Aubin-sur-Scie à 2km, transports à la demande DEEP MOB). Parking de 200 places à l’entrée du Parc du Colombier. Entrée au musée par la Terrasse Gourmande, Parc du Colombier.

Accompagnés d’une guide conférencière professionnelle du Pays Dieppois, Valentine LEGER, venez (re)découvrir l’oeuvre d’un artiste peintre et écrivain amoureux d’Offranville et de ses habitants.

©MairieOffranville-Y.Leroux