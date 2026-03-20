Visite guidée La dentelle au quartier de la gare du Puy RDV devant le Tribunal de commerce du Puy Le Puy-en-Velay

Visite guidée La dentelle au quartier de la gare du Puy

RDV devant le Tribunal de commerce du Puy 4 avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

demandeurs d’emploi 18 25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Partez à la découverte de l’histoire de la dentelle du Puy-en-Velay, du Foyer aux anciennes usines bordant le Dolaizon. Une visite guidée entre patrimoine, savoir-faire et mémoire industrielle.

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RDV devant le Tribunal de commerce du Puy 4 avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Discover the history of Puy-en-Velay lace, from the Foyer to the old factories along the Dolaizon. A guided tour of heritage, know-how and industrial memory.

L’événement Visite guidée La dentelle au quartier de la gare du Puy Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay