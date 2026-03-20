Visite guidée La dentelle au quartier de la gare du Puy RDV devant le Tribunal de commerce du Puy Le Puy-en-Velay
Visite guidée La dentelle au quartier de la gare du Puy RDV devant le Tribunal de commerce du Puy Le Puy-en-Velay dimanche 21 juin 2026.
Visite guidée La dentelle au quartier de la gare du Puy
RDV devant le Tribunal de commerce du Puy 4 avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
demandeurs d’emploi 18 25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Partez à la découverte de l’histoire de la dentelle du Puy-en-Velay, du Foyer aux anciennes usines bordant le Dolaizon. Une visite guidée entre patrimoine, savoir-faire et mémoire industrielle.
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RDV devant le Tribunal de commerce du Puy 4 avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
Discover the history of Puy-en-Velay lace, from the Foyer to the old factories along the Dolaizon. A guided tour of heritage, know-how and industrial memory.
L’événement Visite guidée La dentelle au quartier de la gare du Puy Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay