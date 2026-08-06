Visite guidée « La Médiévale de Saint André », Église de Saint-André, Saint-André

Informations pratiques

Visite guidée « La Médiévale de Saint André » 19 et 20 septembre Église de Saint-André Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Saint-André s’est développé autour d’un monastère bénédictin, dont le cœur, l’église abbatiale romane, est préservé depuis près de mille ans. Son architecture, son décor et son cadre paisible vous invitent à un véritable voyage dans le temps.

Profitez d’une visite à la fois riche et conviviale, au cœur de ce village catalan typique.

Visite en français, ouverte à tous. Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Église de Saint-André Allée de la Liberté, 66660 Saint-André Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 48 98 00 08 https://www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/ Le village de Saint-André s’est développé autour d’un monastère bénédictin dont le cœur, l’église abbatiale romane, est préservé depuis près de mille ans. Son architecture, son décor sculpté et son cadre paisible invitent à un véritable voyage dans le temps.

Nichée au cœur de ce typique village catalan, l’abbatiale constitue un remarquable témoignage de l’art roman. La visite permet de découvrir toute la richesse de ce lieu chargé d’histoire, dans une ambiance conviviale. Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking à proximité

Saint-André s’est bâti autour d’un monastère bénédictin dont le cœur (l’église-abbatiale romane) est resté préservé depuis presque mille ans. Son architecture, son décor et son cadre paisible et vous…

© Mairie de Saint-André