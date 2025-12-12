Visite guidée La saga des Romanov Bureau Information Tourisme Saint-Briac-sur-Mer

Visite guidée La saga des Romanov

Début : 2026-10-27 15:00:00

fin : 2026-10-27 17:00:00

2026-10-27

Après la Révolution Russe de 1917, le Grand Duc Kyrill, cousin du Tsar Nicolas II de Russie, sa femme Victoria Melita et leurs enfants, fuient le pays. En exil, ils trouvent refuge en France et notamment à Saint-Briac, où leur rend régulièrement visite la Reine Marie de Roumanie, sœur de Victoria Melita.

Au cours d’une visite historique de Saint-Briac, remémorez-vous cette saga et l’impact de la présence de la famille impériale dans la vie briacine.

Durée : 2 h.

Accessibilité visite accessible PMR avec accompagnant.

Départ : Bureau Information Tourisme. 49 Grande Rue. 35800 Saint-Briac-sur-Mer.

Tarifs

– tarif plein 8 €

– tarif réduit* (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima sociaux, PSH) 5 €

– moins de 7 ans* gratuit

* Un justificatif vous sera demandé au début de la visite.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

