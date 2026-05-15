Visite guidée L’Abbaye, une sacrée histoire ! Perron d’entrée de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

Saint-Jacut-de-la-Mer

Visite guidée L’Abbaye, une sacrée histoire !

Perron d’entrée de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-07-06 12:30:00

Date(s) :

2026-07-06

2000 ans d’histoire plaisamment racontée

Yohann Abiven, directeur de l’Abbaye

Que d’aventures !

2000 ans d’histoire ou presque, à grandes enjambées, afin de revenir sur les moments clés, les vicissitudes de l’Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer, ou devrait-on dire le monastère de Landouar, qui a vu défiler des Brittons barbus, des Vikings affamés de sang, des bâtisseurs de digues et de pêcheries, des jansénistes déterminés, des mauristes intellos, des révolutionnaires sans terreur, des douaniers jamais-là, des philosophes radicaux, un historien en punition, des institutrices avec puis sans costume, des soldats belges remuants et en fin de compte, ouf!, quelques dames bien tranquilles.

Le Directeur actuel de l’établissement, Yohann Abiven , par ailleurs auteur de plusieurs notices historiques sur l’Abbaye, vous accueille simplement dans les jardins pour des visites guidées et commentées. Il dira les aventures de ce bout de terre à la lumière d’une plus grande histoire, celle des métamorphoses de l’Occident chrétien, et détaillera les enjeux impliquant l’Abbaye, une entreprise inspirée par un projet millénaire d’hospitalité, se trouve désormais confrontée, les obstacles à franchir pour s’engager dans encore 2000 ans d’histoire.

La visite s’effectue pour l’essentiel par les jardins afin de mieux apprécier les différents moments architecturaux de l’établissement. En fin de parcours, nous nous aventurons dans les deux lieux les plus emblématiques de l’Abbaye sa chapelle et sa crypte.

Rendez-vous au perron d’entrée de la Maison Principale (près du puits).

Sans inscription .

Perron d’entrée de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

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L’événement Visite guidée L’Abbaye, une sacrée histoire ! Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme