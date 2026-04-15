VISITE GUIDÉE LE BAGNAS ENTRE PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI Route de Sète Agde
VISITE GUIDÉE LE BAGNAS ENTRE PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI Route de Sète Agde mercredi 15 avril 2026.
Agde
VISITE GUIDÉE LE BAGNAS ENTRE PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI
Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-04-15 2026-05-20 2026-06-17 2026-09-16 2026-10-21 2026-11-18
Partez à la découverte du patrimoine du Domaine du Grand Clavelet et de sa biodiversité, lors d’une sortie à deux voix, animée par un professionnel de l’Office de Tourisme d’Agde et un éducateur nature passionné de l’ADENA.
Partez à la découverte du patrimoine du Domaine du Grand Clavelet et de sa biodiversité, lors d’une sortie à deux voix, animée par un professionnel de l’Office de Tourisme d’Agde et un éducateur nature passionné de l’ADENA.
>Départ réserve naturelle nationale du Bagnas, Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète, 34300 Agde
> Tarifs
Tarif normal 10 €
Réduit* 7 €
Moins de 18 ans gratuit
#ESCAPADEPATRIMOINE
#ESCAPADEALINFINI .
Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14 patrimoine@capdagde.com
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English : VISITE GUIDÉE LE BAGNAS ENTRE PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI
Discover the heritage of the Domaine du Grand Clavelet and its biodiversity on a two-voice outing, led by a professional from Agde Tourist Office and a passionate nature educator from ADENA.
L’événement VISITE GUIDÉE LE BAGNAS ENTRE PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI Agde a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34
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