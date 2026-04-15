VISITE GUIDÉE LE BAGNAS ENTRE PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI Route de Sète Agde

Agde

VISITE GUIDÉE LE BAGNAS ENTRE PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-20 2026-06-17 2026-09-16 2026-10-21 2026-11-18

Partez à la découverte du patrimoine du Domaine du Grand Clavelet et de sa biodiversité, lors d’une sortie à deux voix, animée par un professionnel de l’Office de Tourisme d’Agde et un éducateur nature passionné de l’ADENA.

Partez à la découverte du patrimoine du Domaine du Grand Clavelet et de sa biodiversité, lors d’une sortie à deux voix, animée par un professionnel de l’Office de Tourisme d’Agde et un éducateur nature passionné de l’ADENA.

>Départ réserve naturelle nationale du Bagnas, Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète, 34300 Agde

> Tarifs

Tarif normal 10 €

Réduit* 7 €

Moins de 18 ans gratuit

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI .

Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14 patrimoine@capdagde.com

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English : VISITE GUIDÉE LE BAGNAS ENTRE PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

Discover the heritage of the Domaine du Grand Clavelet and its biodiversity on a two-voice outing, led by a professional from Agde Tourist Office and a passionate nature educator from ADENA.

L’événement VISITE GUIDÉE LE BAGNAS ENTRE PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI Agde a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34