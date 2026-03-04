Visite guidée – Le baptistère du Musée de l’Ancien Évêché, Musée de l’Ancien Évêché, Grenoble

Visite guidée – Le baptistère du Musée de l’Ancien Évêché Dimanche 14 juin, 16h00 Musée de l’Ancien Évêché Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Au sous-sol du musée découvrez le Grenoble antique : le rempart gallo-romain de la ville du IIIe siècle, les traces des premiers habitants de Cularo, mais également le baptistère du IVe – VIe siècles où était célébré le baptême des premiers chrétiens. Des vestiges archéologiques exceptionnels !

1h

Gratuit dans les cadre des Journées Européennes de l’Archéologie

Sur inscription au 04 76 03 15 25

Musée de l’Ancien Évêché 2, rue Très-Cloîtres 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 03 15 25 https://musees.isere.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 03 15 25 »}] Situé au cœur du centre historique de Grenoble, à proximité immédiate de la cathédrale, le musée de l’Ancien Évêché est installé dans l’ancien palais des évêques, édifice protégé au titre des Monuments historiques.

Le site présente en sous-sol un baptistère daté des premiers temps chrétiens, vestiges archéologiques exceptionnels qui témoignent de l’histoire religieuse de la cité. Dans les étages, le parcours permanent « L’Isère en histoire » invite les visiteurs à découvrir le territoire, son histoire et ses hommes. Chaque année, le musée présente deux expositions temporaires en lien avec ces thèmes. Dans Grenoble, tramway ligne B et bus ligne 16, arrêt Notre-Dame Musée

En voiture, parking du Musée de Grenoble (place Lavalette) à proximité immédiate

Au sous-sol du musée découvrez le Grenoble antique : le rempart gallo-romain de la ville du IIIe siècle, les traces des premiers habitants de Cularo, mais également le baptistère du IVe – VIe siècles…

Franck Crispin