VISITE GUIDÉE LE GRAU D’AGDE ET LA CRIÉE LE GRAU D’AGDE Agde mercredi 8 avril 2026.

Agde

VISITE GUIDÉE LE GRAU D’AGDE ET LA CRIÉE

LE GRAU D’AGDE 2 quai Antoine Fonquerle Agde Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08 2026-05-13 2026-06-10 2026-09-09 2026-10-14

De l’embouchure du Grau d’Agde jusqu’à la Criée, venez déambuler et découvrir l’histoire de ce lieu unique où patrons pêcheurs et capitaines devaient demander l’entrée au Port d’Agde. Suivez le cheminement du poisson jusqu’à sa vente à la Criée.

De l’embouchure du Grau d’Agde jusqu’à la Criée, venez déambuler et découvrir l’histoire de ce lieu unique où patrons pêcheurs et capitaines devaient demander l’entrée au Port d’Agde. Suivez le cheminement du poisson jusqu’à sa vente à la Criée, l’une des seules de la Méditerranée qui soit accessible au public. .

LE GRAU D’AGDE 2 quai Antoine Fonquerle Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14 patrimoine@capdagde.com

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English : VISITE GUIDÉE LE GRAU D’AGDE ET LA CRIÉE

From the mouth of the Grau d?Agde to the fish auction, stroll around and discover the history of this unique place where fishermen and captains had to apply for entry to the Port of Agde. Follow the fish as it makes its way to the auction.

L’événement VISITE GUIDÉE LE GRAU D’AGDE ET LA CRIÉE Agde a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34