Visite guidée « Le Médasson de Cluny, le bien-nommé », Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne, Cluny

Informations pratiques

Visite guidée « Le Médasson de Cluny, le bien-nommé » 19 et 20 septembre Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne Saône-et-Loire

Tarif : 5 € | Gratuit pour les moins de 26 ans | Départ de l’Office de tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée thématique autour de l’eau. Suivez et pistez le cours du Médasson, ce ruisseau qui traverse Cluny en mode « furtif ». Pourquoi l’a-t-on caché ? N’aurait-il pas un « r » en moins ?

Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne 6 rue Mercière, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-thematique-le-merdason-le-bien-nomme »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée thématique autour de l’eau. Suivez et pistez le cours du Médasson, ce ruisseau qui traverse Cluny en mode « furtif ».…

© Office de Tourisme de Cluny Sud Bourgogne