UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cluny

Visite guidée « Le Médasson de Cluny, le bien-nommé », Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne, Cluny

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne · Cluny

Visite guidée « Le Médasson de Cluny, le bien-nommé », Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne, Cluny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne
Adresse
6 rue Mercière, 71250 Cluny
Ville
71250 Cluny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif : 5 € | Gratuit pour les moins de 26 ans | Départ de l'Office de tourisme.

Visite guidée « Le Médasson de Cluny, le bien-nommé » 19 et 20 septembre Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne Saône-et-Loire

Tarif : 5 € | Gratuit pour les moins de 26 ans | Départ de l’Office de tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée thématique autour de l’eau. Suivez et pistez le cours du Médasson, ce ruisseau qui traverse Cluny en mode « furtif ». Pourquoi l’a-t-on caché ? N’aurait-il pas un « r » en moins ?

Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne 6 rue Mercière, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-thematique-le-merdason-le-bien-nomme »}]
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée thématique autour de l’eau. Suivez et pistez le cours du Médasson, ce ruisseau qui traverse Cluny en mode « furtif ».…

© Office de Tourisme de Cluny Sud Bourgogne

À voir aussi à Cluny (Saône-et-Loire)