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Visite guidée : le nouveau casino, Office intercommunal de tourisme, Fécamp

samedi 19 septembre 2026 · Office intercommunal de tourisme · Fécamp

Visite guidée : le nouveau casino, Office intercommunal de tourisme, Fécamp

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Office intercommunal de tourisme
Adresse
Quai Sadi Carnot, 76400 Fécamp
Ville
76400 Fécamp
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h.

Visite guidée : le nouveau casino Samedi 19 septembre, 18h00 Office intercommunal de tourisme Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Inauguré en 2024, le nouveau casino de Fécamp a pour la première fois quitté le front de mer pour s’installer au cœur des bassins, offrant une nouvelle vue panoramique du haut de sa terrasse. Venez à la rencontre de l’architecte qui vous partagera les étapes du projet devenu réalité.

Office intercommunal de tourisme Quai Sadi Carnot, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie
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