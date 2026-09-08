Visite guidée : le nouveau casino, Office intercommunal de tourisme, Fécamp

Informations pratiques

Visite guidée : le nouveau casino Samedi 19 septembre, 18h00 Office intercommunal de tourisme Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Inauguré en 2024, le nouveau casino de Fécamp a pour la première fois quitté le front de mer pour s’installer au cœur des bassins, offrant une nouvelle vue panoramique du haut de sa terrasse. Venez à la rencontre de l’architecte qui vous partagera les étapes du projet devenu réalité.

Office intercommunal de tourisme Quai Sadi Carnot, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

Inauguré en 2024, le nouveau casino de Fécamp a pour la première fois quitté le front de mer pour s’installer au cœur des bassins, offrant une nouvelle vue panoramique du haut de sa terrasse. Venez à…

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