Hermanville-sur-Mer

Visite guidée Le patrimoine du bourg

Mairie 144 Grande Rue Hermanville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 15:00:00

fin : 2026-08-24 16:45:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-24

A travers cette visite, vous découvrirez les origines d’Hermanville-sur-Mer, l’histoire de son château, aujourd’hui disparu, celle de l’église Saint-Pierre ainsi que du Manoir de Prébois.

Places limitées réservation obligatoire par mail ou par sms

A travers cette visite, vous découvrirez les origines d’Hermanville-sur-Mer, l’histoire de son château, aujourd’hui disparu, celle de l’église Saint-Pierre ainsi que du Manoir de Prébois.

Places limitées réservation obligatoire par mail ou par sms .

Mairie 144 Grande Rue Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 6 41 38 18 82 musartdit@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Le patrimoine du bourg

On this tour, you’ll discover the origins of Hermanville-sur-Mer, the history of its now-defunct château, Saint-Pierre church and Manoir de Prébois.

Places are limited reservations required by e-mail or sms

L’événement Visite guidée Le patrimoine du bourg Hermanville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Caen la Mer