Visite guidée Le patrimoine du bourg Mairie Hermanville-sur-Mer
Visite guidée Le patrimoine du bourg Mairie Hermanville-sur-Mer lundi 20 juillet 2026.
Hermanville-sur-Mer
Visite guidée Le patrimoine du bourg
Mairie 144 Grande Rue Hermanville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-08-24 16:45:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-24
A travers cette visite, vous découvrirez les origines d’Hermanville-sur-Mer, l’histoire de son château, aujourd’hui disparu, celle de l’église Saint-Pierre ainsi que du Manoir de Prébois.
Places limitées réservation obligatoire par mail ou par sms
A travers cette visite, vous découvrirez les origines d’Hermanville-sur-Mer, l’histoire de son château, aujourd’hui disparu, celle de l’église Saint-Pierre ainsi que du Manoir de Prébois.
Places limitées réservation obligatoire par mail ou par sms .
Mairie 144 Grande Rue Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 6 41 38 18 82 musartdit@gmail.com
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English : Visite guidée Le patrimoine du bourg
On this tour, you’ll discover the origins of Hermanville-sur-Mer, the history of its now-defunct château, Saint-Pierre church and Manoir de Prébois.
Places are limited reservations required by e-mail or sms
L’événement Visite guidée Le patrimoine du bourg Hermanville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Caen la Mer
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