Visite guidée : le patrimoine médiéval de Duclair, Église Saint-Denis, Duclair

Informations pratiques

Visite guidée : le patrimoine médiéval de Duclair Samedi 19 septembre, 11h00 Église Saint-Denis Seine-Maritime

Durée 1h, RDV église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine, découvrez le patrimoine médiéval de Duclair à travers une visite guidée reliant l’église, les quais et les halles.

Ce parcours mettra en lumière les lieux emblématiques et l’organisation d’un bourg autrefois tourné vers la Seine.

Entre patrimoine bâti et mémoire des habitants qui l’ont façonné, cette promenade vous invitera à mieux comprendre l’histoire et l’évolution de Duclair, du Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui.

Le début de la visite se fera devant l’église de Duclair à 11h pour une durée d’une heure.

Église Saint-Denis Place de l’Eglise, 76480 Duclair, France Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine, découvrez le patrimoine médiéval de Duclair à travers une visite guidée reliant l’église, les quais et les halles.

©villededuclair