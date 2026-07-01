Visite guidée : Le Tréport, port et station balnéaire, Bureau d’accueil touristique, Le Tréport

Informations pratiques

Visite guidée : Le Tréport, port et station balnéaire 19 et 20 septembre Bureau d’accueil touristique Seine-Maritime

Durée 1h30, 30 pers. max, RDV office de tourisme, se présenter 15 min avant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le Tréport est doté d’un patrimoine varié. Le domaine portuaire et ses spécificités vous seront présentés à travers la découverte des différentes techniques de pêche et des éléments qui participent à son fonctionnement. Puis, plongez dans l’histoire du Tréport à travers un parcours touristique retraçant les principaux sites et monuments de la ville : l’église Saint-Jacques et la rue de la Commune de Paris, le quartier des Cordiers, jadis quartier des pêcheurs, et puis vers le funiculaire.

Bureau d’accueil touristique Quai Sadi Carnot, 76470 Le Tréport Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie 02 35 86 05 69 https://www.destination-letreport-mers.fr/ [{« type »: « email », « value »: « info@destination-letreport-mers.fr »}] Le Tréport est doté d’un patrimoine varié. Le domaine portuaire et ses spécificités vous seront présentés à travers la découverte des différentes techniques de pêche et des éléments qui participent à son fonctionnement. Puis, plongez dans l’histoire du Tréport à travers un parcours touristique retraçant les principaux sites et monuments de la ville : l’église Saint-Jacques et la rue de la Commune de Paris, le quartier des Cordiers, jadis quartier des pêcheurs, et puis vers le funiculaire Se présenter 15 minutes avant l’heure de départ

Le Tréport est doté d’un patrimoine varié. Le domaine portuaire et ses spécificités vous seront présentés à travers la découverte des différentes techniques de pêche et des éléments qui participent à…

© Office de Tourisme Destination Le Tréport-Mers