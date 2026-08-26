Informations pratiques

La Celle

Visite guidée Le vin dans les abbayes | Vignobles en Scène

Abbaye de La Celle La Celle Var

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

5-12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Découvrez l’Abbaye de la Celle sous un angle inédit et à travers une visite guidée sur le rôle du vin dans la vie monastique…

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Abbaye de La Celle La Celle 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 72 04 21 contact@provenceverte.fr

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English :

Discover La Celle Abbey from a new perspective through a guided tour exploring the role of wine in monastic life…

L’événement Visite guidée Le vin dans les abbayes | Vignobles en Scène La Celle a été mis à jour le 2026-08-26 par Provence Verte & Verdon Tourisme