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Visite guidée Lecture de paysage à Saint-Louis Saintes

Visite guidée Lecture de paysage à Saint-Louis Saintes samedi 6 juin 2026.

Adresse : Rendez-vous devant le Logis du Gouverneur

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saintes

Visite guidée Lecture de paysage à Saint-Louis

Rendez-vous devant le Logis du Gouverneur Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Prenez de la hauteur et décryptez le paysage urbain depuis le site Saint-Louis.
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Rendez-vous devant le Logis du Gouverneur Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get a bird’s eye view of the urban landscape from the Saint-Louis site.

L’événement Visite guidée Lecture de paysage à Saint-Louis Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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