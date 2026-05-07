Visite guidée Lecture de paysage à Saint-Louis Saintes
Visite guidée Lecture de paysage à Saint-Louis Saintes samedi 6 juin 2026.
Saintes
Visite guidée Lecture de paysage à Saint-Louis
Rendez-vous devant le Logis du Gouverneur Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Prenez de la hauteur et décryptez le paysage urbain depuis le site Saint-Louis.
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Rendez-vous devant le Logis du Gouverneur Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get a bird’s eye view of the urban landscape from the Saint-Louis site.
L’événement Visite guidée Lecture de paysage à Saint-Louis Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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