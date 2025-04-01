Visite guidée : l’église Sainte-Catherine et son clocher, La Lieutenance, Honfleur

Informations pratiques

Visite guidée : l’église Sainte-Catherine et son clocher Samedi 19 septembre, 10h30 La Lieutenance Calvados

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’église Sainte-Catherine est un des monuments les plus emblématiques de Honfleur.

Construite entièrement en bois, elle est connue au-delà des frontières. Découvrez son histoire, les éléments mobiliers remarquables ainsi que l’histoire et les caractéristiques de son clocher qui lui fait face.

La Lieutenance Quai de la Quarantaine, 14600 Honfleur, France Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 0261671160 https://www.ville-honfleur.com/culture/la-lieutenance [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 89 23 30 »}, {« type »: « email », « value »: « lalieutenance@ville-honfleur.fr »}] Cet édifice remarquable est l’un des derniers vestiges des fortifications du port. Honfleur est un port fortifié au XIVe siècle, entouré de remparts et de fossés alimentés par la mer. L’ouvrage primitif de la Lieutenance, la porte de Caen, est une des entrées de la ville close.

À la fin du XVIIe siècle, un logement est aménagé pour le lieutenant du roi, l’édifice prend ainsi le nom de Lieutenance. Une partie des fortifications est supprimée pour réaliser le Vieux Bassin. Les traces de ces arrachements sur le bâtiment sont toujours visibles.

Au XIXe siècle, la Lieutenance devient le lieu d’administration et de gestion des affaires portuaires.

La Lieutenance, entièrement restaurée entre 2015 et 2022, accueille à présent un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine maritime et une résidence d’artistes.

Ce nouvel équipement mène des actions en faveur de la valorisation du patrimoine, de la médiation et de la sensibilisation architecturale et artistique des publics. Il permet aussi de soutenir la création et les artistes, d’encourager les pratiques et les échanges artistiques avec les habitants du territoire.

L’église Sainte-Catherine est un des monuments les plus emblématiques de Honfleur.

Loïc Pilon