Visite guidée Les Arènes en coulisse Entrée des arènes Bayonne
Visite guidée Les Arènes en coulisse Entrée des arènes Bayonne jeudi 27 août 2026.
Bayonne
Visite guidée Les Arènes en coulisse
Entrée des arènes Avenue des fleurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-27 17:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Le guide vous raconte la tradition taurine de Bayonne et vous fait découvrir l’architecture de la Plaza de Toros bâtie en 1893. Un spécialiste taurin vous révèle ensuite les clés de compréhension de ce monde en vous faisant partager l’esprit des lieux. .
Entrée des arènes Avenue des fleurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Visite guidée Les Arènes en coulisse
L’événement Visite guidée Les Arènes en coulisse Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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