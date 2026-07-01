Visite guidée : les augustines de Dieppe, soignantes, aventurières, scientifiques, Hôpital de Dieppe, Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Hôpital de Dieppe · Dieppe
Informations pratiques
Visite guidée : les augustines de Dieppe, soignantes, aventurières, scientifiques Samedi 19 septembre, 15h30 Hôpital de Dieppe Seine-Maritime
Durée 1h, RDV devant l’hôpital.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Rendez-vous : devant l’hôpital de Dieppe.
Cette visite raconte le parcours des Augustines entre Dieppe et le Québec. Infirmières et voyageuses, elles ont échangé savoirs médicaux et pratiques locales. La visite fait découvrir leurs traces dans la ville et au Fonds patrimonial, où sont conservées leurs lettres originales.
Hôpital de Dieppe Avenue Pasteur, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie
Rendez-vous : devant l’hôpital de Dieppe.
© Ville de Dieppe
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