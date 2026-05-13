Visite guidée « Les coulisses de l’exposition d’art contemporain », Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, Lattes
Visite guidée « Les coulisses de l’exposition d’art contemporain », Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, Lattes samedi 23 mai 2026.
Visite guidée « Les coulisses de l’exposition d’art contemporain » Samedi 23 mai, 18h00 Site archéologique Lattara – musée Henri Prades Hérault
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Venez découvrir les coulisses de l’exposition d’art contemporain « S’absenter quelques siècles, et revenir ». de Sara Ouhaddou, en compagnie des chargées des expositions du MO.CO et du musée Henri Prades
Site archéologique Lattara – musée Henri Prades 390 route de Pérols – Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie 04.99.54.78.20 https://museearcheo.montpellier3m.fr/ https://www.facebook.com/musee.site.lattara;https://www.instagram.com/site_archeologique_lattara/ LATTARA, PORT GAULOIS EN MÉDITERRANÉE
La ville antique de Lattara bâtie en bordure de la lagune, dans le delta du Lez, a été un carrefour de civilisations. Étrusques, Grecs, Ibères, Romains et populations gauloises locales se sont entrecroisés dans un contexte porteur, marqué par la dynamique des échanges économiques et culturels en Méditerranée nord-occidentale. Ce port a été en activité du VIe siècle avant notre ère jusqu’au IIIe siècle.
Le musée et le site archéologique attenant invitent à un voyage dans cette ville portuaire, à travers la présentation d’objets issus des campagnes de fouilles successives sur Lattara et ses environs. De l’âge du Bronze à l’époque romaine, le parcours de visite déploie ainsi un large panorama sur le mode de vie de ces populations, au cœur d’un vaste réseau d’échanges méditerranéens. Parking gratuit disponible
Tramway Ligne 3 arrêt Lattes Centre (terminus)
Pistes cyclables entre Montpellier, Palavas et Pérols
Autoroute A 709 Sortie 30 ou 31
Venez découvrir les coulisses de l’exposition d’art contemporain « S’absenter quelques siècles, et revenir ». de Sara Ouhaddou, en compagnie des chargées des expositions du MO.CO et du musée Henri…
©Site archéologique Lattara-musée Henri Prades
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