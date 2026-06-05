[Visite guidée] Les coulisses du Ferry DFDS Ferry Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Visite guidée] Les coulisses du Ferry

DFDS Ferry / 7 Quai Gaston Lalitte Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Participez à une expérience unique avec la visite guidée Les Coulisses Du Ferry, organisée par la compagnie DFDS. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, cette visite immersive vous plonge au cœur des ferries reliant Dieppe à Newhaven. Pendant 1h15, découvrez des espaces habituellement inaccessibles au public, tels que les zones commerciales, la passerelle de navigation et même la salle des machines !

Cette exploration fascinante vous permettra de mieux comprendre le quotidien des marins et le fonctionnement d’un ferry de transport transmanche. Ne manquez pas cette occasion de découvrir l’univers maritime de manière privilégiée. .

DFDS Ferry / 7 Quai Gaston Lalitte Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 contact@dieppetourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Visite guidée] Les coulisses du Ferry

L’événement [Visite guidée] Les coulisses du Ferry Dieppe a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie