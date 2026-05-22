Dieppe

[Activités enfants] Jardin des mers Découverte de la SNSM

Estran Cité de la Mer Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:30:00

fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Chaque année, l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organise le Jardin des Mers de la Station Nautique Dieppe Pays Normand.

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 16h30

Les animateurs accueillent les enfants pour des activités de découverte du milieu marin.

Les enfants pourront découvrir le littoral et ses richesses.

Aujourd’hui, Activité Découverte de la SNSM

Viens découvrir la passion de sauveteur en mer. Vous saurez tout sur ces bénévoles qui risquent leur vie pour secourir les personnes en danger.

Les animations sont encadrées par deux animateurs de l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer pour un groupe d’enfants de 4 à 10 ans.

Le nombre de places est limité .

Estran Cité de la Mer Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

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English : [Activités enfants] Jardin des mers Découverte de la SNSM

L’événement [Activités enfants] Jardin des mers Découverte de la SNSM Dieppe a été mis à jour le 2026-05-19 par Seine-Maritime Attractivité