Visite guidée : les femmes et la mer, La rotonde des bains, Dieppe

Informations pratiques

Visite guidée : les femmes et la mer Samedi 19 septembre, 10h00 La rotonde des bains Seine-Maritime

Durée 1h, RDV rotonde des Bains.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

L’imagerie traditionnelle présente les femmes éplorées sur le quai, attendant dans l’angoisse les hommes partis au large. Mais au-delà de l’attente, quelle était la place des femmes dans une ville de pêcheurs et de marins ? Partez à la rencontre des femmes dieppoises et de leur lien unique avec la mer : ramasseuses de galets, lavandières, gestionnaires du foyer, employées des saurisseries… Une immersion dans leur quotidien et leur rôle essentiel dans la vie maritime.

La rotonde des bains Boulevard de Verdun, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie

L’imagerie traditionnelle présente les femmes éplorées sur le quai, attendant dans l’angoisse les hommes partis au large. Mais au-delà de l’attente, quelle était la place des femmes dans une ville de…

©Fonds Ancien et Local de Dieppe