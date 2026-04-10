Visite Guidée les habitants vous racontent leurs maisons La Châtre
Visite Guidée les habitants vous racontent leurs maisons La Châtre mardi 28 juillet 2026.
La Châtre
Visite Guidée les habitants vous racontent leurs maisons
134 rue Nationale La Châtre Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28 11:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-25 2026-10-20 2026-10-27
Suivez le guide !
Visite guidée autour des Paroles d’habitants avec un guide conférencier. Ce voyage dans le temps vous permettra de découvrir les richesses du passé de la ville et son lien étroit avec ses habitants. Sur inscription. 3 .
134 rue Nationale La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64 accueil@pays-george-sand.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Follow the guide!
L’événement Visite Guidée les habitants vous racontent leurs maisons La Châtre a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pays de George Sand
À voir aussi à La Châtre (Indre)
- Spectacle théâtral L’heure des assassins La Châtre 25 avril 2026
- Itinéraire 5 Dans les roues de George Sand et Jacques Tati à moto La Châtre Indre 1 mai 2026
- la Cyclo Bohème V49 Antenne Buzançais Argy La Châtre Indre 1 mai 2026
- 1,2,3 ciné Projection jeunesse Les contes du Pommier La Châtre 20 mai 2026
- Spectacle théâtral Le radeau de la Méduse La Châtre 23 mai 2026