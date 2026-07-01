AGENDA · La Châtre
Pool party La Châtre
mercredi 29 juillet 2026 · La Châtre
Informations pratiques
La Châtre
Pool party
Rue Frédéric Chopin La Châtre Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 21:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Soirée animée à la piscine…Familles
Ambiance musicale jeux pour tous, animation mousse… 5 .
Rue Frédéric Chopin La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 59 60
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English :
A lively evening by the pool…
L’événement Pool party La Châtre a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays de George Sand
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