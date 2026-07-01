Informations pratiques

La Châtre

Pool party

Rue Frédéric Chopin La Châtre Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 21:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Soirée animée à la piscine…Familles

Ambiance musicale jeux pour tous, animation mousse… 5 .

Rue Frédéric Chopin La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 59 60

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English :

A lively evening by the pool…

L’événement Pool party La Châtre a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays de George Sand