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AGENDA · La Châtre

Pool party La Châtre

mercredi 29 juillet 2026 · La Châtre

Pool party La Châtre

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue Frédéric Chopin
Ville
36400 La Châtre
Département
Indre
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

La Châtre

Pool party

Rue Frédéric Chopin La Châtre Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 21:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Soirée animée à la piscine…Familles
Ambiance musicale jeux pour tous, animation mousse… 5  .

Rue Frédéric Chopin La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 59 60 

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English :

A lively evening by the pool…

L’événement Pool party La Châtre a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays de George Sand

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