Visite guidée La Châtre et George Sand

134 Rue Nationale La Châtre Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 11:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-18

Suivez le guide !Familles

Visite guidée La Châtre et George Sand avec un guide conférencier. Un voyage dans le temps vous permettra de découvrir les richesses du passé de la ville et son lien étroit avec son auteure célèbre. Sur inscription. 3 .

134 Rue Nationale La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64 accueil@pays-george-sand.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow the guide!

L’événement Visite guidée La Châtre et George Sand La Châtre a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Pays de George Sand