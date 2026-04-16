La Châtre

Spectacle en déambulation Le miroir d’Aurore

La Châtre Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27

Ce spectacle déambulatoire historique dans le village de La Châtre et créé par la Compagnie l’Oreille à Plumes est proposé dans le cadre de la commémoration des 150 ans de la mort de George Sand…Familles

Ce spectacle rend hommage à George Sand et fait la part belle à ses ides politiques. Un parcours vous est proposé sur la commune durant près d’une heure trente.

Créé par la Compagnie l’Oreille à Plumes.

Aurore a 17 ans. Elle vit dans une petite ville de province. Cette jeune lycéenne s’inquiète de l’avenir du monde. Un jour, par un hasard mystérieux, elle va rencontrer une autre femme, qui porte le même prénom qu’elle et qui semble avoir beaucoup vécu. Peut-être que cette deuxième Aurore saura éclairer de ses mots le chemin de la lycéenne… 3 .

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64 accueil@pays-george-sand.com

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English :

This historical strolling show in the village of La Châtre, created by the Compagnie l?Oreille à Plumes, is part of the commemoration of the 150th anniversary of the death of George Sand?

L’événement Spectacle en déambulation Le miroir d’Aurore La Châtre a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays de George Sand