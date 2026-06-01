La Châtre

La Châtre célèbre George Sand

2 Avenue George Sand La Châtre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 17:30:00

fin : 2026-06-14 00:00:00

Date(s) :

2026-06-14

La ville de La Châtre organise, le 14 juin 2026, une grande commémoration pour le 150ᵉ anniversaire de la disparition de George Sand. Cet événement culturel, festif et populaire vise à rassembler habitants, officiels et passionnés autour de l’héritage de cette figure majeure de la littérature.

La journée se déroulera en 3 temps.

17h30 cérémonie officielle au square George Sand, avec lectures et moments musicaux mis en scène par la Compagnie l’Oreille à Plumes et la plantation symbolique d’un arbre ;

20h00 ouverture du banquet festif aux couleurs du Berry sur l’avenue George Sand réunissant les habitants autour de plats et produits locaux vendus sur place ;

22h30 projection en plein air et gratuite du film Les Enfants du siècle de Diane Kurys, avec Juliette Binoche. .

2 Avenue George Sand La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 30 25 56

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English :

On June 14, 2026, the town of La Châtre is organizing a major commemoration to mark the 150th anniversary of the death of George Sand. This cultural, festive and popular event aims to bring together local residents, officials and enthusiasts around the legacy of this major literary figure.

L’événement La Châtre célèbre George Sand La Châtre a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Pays de George Sand