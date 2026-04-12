La Châtre

Soirée d’ouverture du Son Continu

Rue Henri de Latouche La Châtre Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le Son continu célèbre les 50 ans du festival international de lutherie et musique traditionnelle avec une soirée d’ouverture délocalisée.

Au programme Trio Sodellina, Les Maîtres Sonneurs, Hèdem et Arquebuse. Attention jauge limitée et soirée non incluse dans le pass. .

Rue Henri de Latouche La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire lesoncontinu@gmail.com

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English :

Le Son continu celebrates the 50th anniversary of the International Festival of Violin Making and Traditional Music with a relocated opening night.

L’événement Soirée d’ouverture du Son Continu La Châtre a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Pays de George Sand