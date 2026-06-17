1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse La baleine et l’escargote La Châtre
1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse La baleine et l’escargote La Châtre mercredi 8 juillet 2026.
La Châtre
1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse La baleine et l’escargote
Place de l’Hôtel de Ville La Châtre Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Séance pour le jeune public dès 4 ans.Familles
Projection du film La baleine et l’escargote dès 4 ans dans le cadre de 1,2,3 ciné en vacances ! un goûter est offert après la séance. 4 .
Place de l’Hôtel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 02 76
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English :
For young audiences aged 4 and up.
L’événement 1,2,3 ciné en vacances ! Projection jeunesse La baleine et l’escargote La Châtre a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Pays de George Sand
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