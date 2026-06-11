Conférence Présence de George Sand dans les noms de rues avec Stéphane Gendron La Châtre samedi 4 juillet 2026.

La Châtre

Conférence Présence de George Sand dans les noms de rues avec Stéphane Gendron

Rue Jean Pacton La Châtre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Les Amis du Vieux La Châtre propose une conférence gratuite Présence de George Sand dans les noms de rues avec Stéphane Gendron.

Stéphane Gendron donnera une conférence sur les noms de rue en rapport avec l’écrivaine George Sand. En partenariat avec Les Amis de George Sand. Le nom de George Sand est régulièrement présent dans les noms de rues en France, au même titre que de nombreuses personnalités du monde littéraire. Mais que nous révèlent ces noms de voies (rues, avenues, boulevards…) sur la place occupée par la romancière depuis le XIXe siècle ? C’est à cette question que tentera de répondre Stéphane Gendron, linguiste spécialisé dans l’étude des noms de lieux, président de la société française d’onomastique, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur les noms de lieux de notre région. .

Rue Jean Pacton La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire amisduvieuxlachatre@gmail.com

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Les Amis du Vieux La Châtre offers a free lecture on the history of La Châtre.

L’événement Conférence Présence de George Sand dans les noms de rues avec Stéphane Gendron La Châtre a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays de George Sand